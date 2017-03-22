Юрий Газинский: Еще не чувствую себя основным игроком сборной

Полузащитник сборной России Юрий Газинский после тренировки команды высказал мнение о сборной Кот-д'Ивуара и заметил, что еще не чувствует себя старожилом в сборной.

- Вы уже не первый раз вызываетесь в сборную. Уже чувствуете себя ее старожилом?

- Нет, такого чувства пока еще нет.

- Что скажете о сборной Кот-д'Ивуара?

- Мы пока еще не разбирали соперника. Завтра будет теоретическое занятие, там и познакомимся. Но, как и все африканские команды, она сильна физически.

- В матче против Бельгии вам, возможно, предстоит сыграть против Кевина де Брюйне.

- До Бельгии еще далеко, сначала нужно сыграть с Кот-д'Ивуаром. Но, конечно, это хороший игрок. Встречались с ним, когда «Краснодар» играл с «Вольфсбургом».

- Кто должен стать капитаном сборной?

- Думаю, Игорь Акинфеев.

Напомним, что сборная России 24 марта в Краснодаре проведет товарищеский матч с командой Кот-д'Ивуара, а 28 марта в Сочи – с бельгийцами.