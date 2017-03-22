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4-11 июня в Москве пройдет EPICENTER: Moscow по Dota 2

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Epic Esports Events проведет летом 2017 года международный турнир EPICENTER: Moscow по дисциплине Dota 2, призовой фонд составит $500 000.

Крупнейшее киберспортивное мероприятие России стало ежегодным – EPICENTER пройдет в Москве в третий раз. Групповой этап турнира запланирован на 4-7 июня. Финал соревнований состоится 9-11 июня в спортивном комплексе «ВТБ Ледовый Дворец», где зрителей ожидает грандиозное сражение сильнейших киберспортивных клубов.

В мае в Европе, СНГ, Америке, Китае и других регионах пройдет стадия отборочных туров, победители которых попадут на финальное противостояние в Москве. Всего в битве за кубок примут участие десять лучших команд мира.

EPICENTER: Moscow даст возможность выступить на главной сцене не только игрокам: в рамках турнира будет проведен конкурс косплея с призовым фондом в 200 000 рублей. Продемонстрировать свой костюм многомиллионной аудитории и побороться за главный приз могут все желающие, прием заявок начнется в ближайшее время.

Epic Esports Events специализируется на организации международных соревнований и является организатором турнира EPICENTER: Moscow по дисциплине Dota 2, который проходил в Москве в мае 2016 года. За первым турниром EPICENTER: Moscow следило более 24 млн зрителей по всему миру. Турнир был признан лучшим событием в Европе в индустрии Live Entertainment на главной европейской премии EUBEA 2016. Всего на премию было подано более 1000 заявок в 21 номинации, а в шорт-лист попали 114 мероприятий.

ESforce владеет более чем 180 популярными интернет-ресурсами с совокупной аудиторией в 15 млн подписчиков и 40 млн уникальных посетителей в год, которые обеспечивают охват 80% зрителей киберспортивных трансляций в России и СНГ, а также покрытие значительной части профильной международной аудитории. 

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