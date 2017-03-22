Агент: Скабелке действительно поступило предложение от «Авангарда»
Бывший главный тренер
«Сибири» Андрей Скабелка получил предложение возглавить «Авангард», сообщил
агент тренера Шуми Бабаев.
«Пока мы ждем окончательных предложений от клубов, но решение примем уже в ближайшем будущем. Скабелке действительно поступило предложение от «Авангарда», и мы ведем с этим клубом переговоры.
Думаю, вероятность, что переговоры завершатся подписанием контракта, высокая. Ясность будет в течение ближайшей недели», – приводит ТАСС слова Бабаева.
Напомним, 46-летний Скабелка по итогам сезона покинул «Сибирь», в которой он проработал три сезона.
«Авангард» после поражения в полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции КХЛ от «Ак Барса» (2-4) отправил в отставку тренерский штаб команды во главе с Федором Канарейкиным.
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