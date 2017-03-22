Федор Кудряшов: Байи? Хороший футболист, мне понравился

Защитник сборной России Федор Кудряшов после тренировки национальной команды оценил сборную Кот-д'Ивуара, с которой россиянам предстоит сыграть 24 марта.

- Вам в этом сезоне довелось сыграть на многих известных аренах. Как вам стадион «Краснодара»?

- А, знаете, я еще внутри ни разу не был, видел его только снаружи. Ну, и по телевизору. Но все ребята говорят, что это - лучшая арена в мире?

- Что скажете о сборной Кот-д'Ивуара?

- Мы пока разбирали только свою игру на теории, в четверг будем разбирать соперника. Но у Кот-д'Ивуара много футболистов, выступающих в топ-чемпионатах. Байи? В Лиге Европы он сыграл против «Ростова» только в ответном матче, но это сильный футболист, мне он понравился.