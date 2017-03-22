Агент Верратти: Марко должен решить, что для него важнее: выигрывать трофеи или зарабатывать большие деньги

Футбольный агент Донато Ди Кампли, представляющий интересы полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, высказался о ситуации своего клиента, а также намекнул, что тому следует сменить клубную прописку.

«Марко хочет выигрывать трофеи, но «ПСЖ» пока не в состоянии это сделать. Верратти уже пять лет выступает здесь, и сейчас он должен решить, что для него важнее: выигрывать трофеи и становится чемпионом, или зарабатывать большие деньги.

Ситуация крайне тяжелая, поскольку у моего клиента длительный контракт, но одно можно сказать точно: если Марко и покинет «ПСЖ», то это будет европейский топ-клуб», – цитирует агента Gazzetta Dello Sport.