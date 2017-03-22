Каролина Плишкова: Надеюсь, смогу не проиграть в первом матче в Майами

Третья ракетка мира Каролина Плишкова рассказала, чего ждет от выступления на турнире WTA Miami Open.

«В прошлом сезоне я также приехала сюда после полуфинала в Индиан-Уэллсе и проиграла в первом матче. Так что я хочу изменить ситуацию. Я понимаю, что после хорошего результата на одном турнире у меня могут возникнуть проблемы на следующем.

Очевидно, что для тренировок здесь у меня не так много времени, но я начинаю в четверг и постараюсь быть готовой. Думаю, в этом году я набрала хорошую форму. Надеюсь, смогу изменить свой результат на этом турнире и не проиграть в первом матче», – приводит слова Плишковой официальный сайт WTA.

Добавим, что 24-летняя чешская теннисистка пропускает первый круг, а во втором – сыграет с победителем матча Мэдисон Бренгл (США) – Елена Остапенко (Латвия).