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Диего Коста: Я сделал все, чтобы вернуться в «Атлетико», но не получилось

Источник:  ESPNКомментарии

Нападающий Диего Коста не исключил возможность своего ухода из «Челси».

-  Сейчас я всем доволен в «Челси», но если завтра поступит предложение из Китая, и «Челси» скажет мне уходить, я не захочу здесь оставаться.

Мог ли я вернуться в «Атлетико» прошлым летом? Я сделал все для этого, но не получилось.

Когда «Атлетико» должен был подождать меня, они не подождали. До закрытия трансферного окна оставался еще месяц, но они не проявили терпение и купили Кевина Гамейро.

В первый день работы Антонио Конте я сказал ему, что хочу вернуться в «Атлетико», его это расстроило, он даже не смотрел на меня. К счастью, потом я начал забивать мячи, - заявил Диего Коста.

В текущем сезоне Диего Коста забил 17 мячей в 26 проведенных матчах чемпионата Англии.

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