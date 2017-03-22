Асмир Бегович: Стычка Конте и Моуринью? Все это могло выйти в настоящую драку

Голкипер «Челси» Асмир Бегович прокомментировал стычку Жозе Моуринью и Антонио Конте во время четвертьфинального матча между «Челси» и «Манчестер Юнайтед», которая завершилась победой «синих» (1:).

«Это был забавный момент. Тренеры столкнулись и начали кричать друг на друга, потому что это был очень напряженный матч. Да, я против таких ситуаций, такие вещи не нужны футболу, но я старался не смеяться. Каждый раз, когда камера фокусировалась на запасных игроках «Челси», мы пытались корчить серьезные лица.

На самом деле, это не очень профессионально. Все это могло выйти в настоящую драку, а нам не очень хотелось бы за этим наблюдать», – сказал босниец, слова которого приводит Goal.