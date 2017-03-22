Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Тюмень3 : 0Спартак-Нальчик
Баскетбол  Црвена Звезда- : -Олимпиакос
Футбол  Германия- : -Англия
Баскетбол  ЦСКА- : -Дарушафака
Баскетбол  Галатасарай- : -УНИКС
Баскетбол  Реал- : -Барселона
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Асмир Бегович: Стычка Конте и Моуринью? Все это могло выйти в настоящую драку

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Голкипер «Челси» Асмир Бегович прокомментировал стычку Жозе Моуринью и Антонио Конте во время четвертьфинального матча между «Челси» и «Манчестер Юнайтед», которая завершилась победой «синих» (1:).

«Это был забавный момент. Тренеры столкнулись и начали кричать друг на друга, потому что это был очень напряженный матч. Да, я против таких ситуаций, такие вещи не нужны футболу, но я старался не смеяться. Каждый раз, когда камера фокусировалась на запасных игроках «Челси», мы пытались корчить серьезные лица.

На самом деле, это не очень профессионально. Все это могло выйти в настоящую драку, а нам не очень хотелось бы за этим наблюдать», – сказал босниец, слова которого приводит Goal.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сэр Алекс Фергюсон: Не стану скрывать, я действительно скучаю по футболуБывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Сэр Алекс Фергюсон заявил, что будучи наставником «красных дьяволов», пытался пригласить в команду защитника «Милана» Паоло Мальдини. Также специалист, который три года назад завершил профессиональную карьеру, рассказал, что скучает по футболу.Раджа Наингголан: Мы разговаривали с Конте, он хотел, чтобы я перешел в «Челси»Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан подтвердил информацию, согласно которой наставник «Челси» Антонио Конте пытался пригласить его в свою команду этой зимой.Диего Коста: Я сделал все, чтобы вернуться в «Атлетико», но не получилосьНападающий Диего Коста не исключил возможность своего ухода из «Челси».Фил Джонс получил травму и покинул расположение сборной АнглииКак сообщает BBC, защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс покинул расположение сборной Англии и не сыграет в ближайших матчах своей команды.Моуринью выступает против обмена Де Хеа на Иско и ХамесаКак сообщает Don Balon, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не собирается принимать в свою команду полузащитников мадридского «Реала» Хамеса Родригеса, а также Иско.Альба дал согласие на переход в «Манчестер Юнайтед»Альба дал согласие на переход в «Манчестер Юнайтед»Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» во главе с Жозе Моуринью считает, что грядущим летом следует укрепить левый край обороны.Гари Кэйхилл: Саутгейт выступал за сборную Англии, и знает, каково находиться под давлениемЗащитник «Челси» и сборной Англии Гари Кэйхилл пообщался с представителями СМИ перед товарищеским матчем с командой Германии, который состоится 22 марта в Дортмунде.Йоахим Лёв: Видел пару матчей «МЮ», думаю, им не помешал бы такой игрок, как ШвайнштайгерГлавный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал уход из «Манчестер Юнайтед» полузащитника Бастиана Швайнштайгера.Златан Ибрагимович: Встреча с командой Гвардиолы мотивирует меня больше, чем какой-либо другой матчФорвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович рассказал об отношении к наставнику «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле, с которым знаком по работе в «Барселоне».«Манчестер Юнайтед» попытается приобрести АлдервейрелдаЗащитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».«Челси» предлагает «Монако» 38 миллионов евро за Бакайоко«Челси» проявляет интерес к полузащитнику «Монако» Тьемуэ Бакайоко.Руни может летом бесплатно перейти в «Эвертон»Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни может вернуться в «Эвертон». Об этом сообщают британские СМИ.Н'Голо Канте: В последнее время меня много хвалят, но я не обращаю на это вниманияЭкс-полузащитник «Лестера» Н'Голо Канте, который минувшим летом перебрался в «Челси» прокомментировал свою игру за лондонский клуб, а также высказался об уходе Клаудио Раньери.Азар стал автором лучшего гола «Челси» в феврале (видео)Как сообщает пресс-служба «Челси», полузащитник Эден Азар стал автором лучшего гола лондонской команды по итогам февральских матчей.Жозе Моуринью: «Манчестер Юнайтед» медленнее моего «Реала»Жозе Моуринью: «Манчестер Юнайтед» медленнее моего «Реала»Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, чем отличается его «Манчестер Юнайтед» от мадридского «Реала».Окслейд-Чемберлен решил покинуть «Арсенал», Моуринью рассчитывает пригласить игрока в «Юнайтед»Полузащитник лондонского «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен по-прежнему находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед».Дидье Дешам: Канте – один из лучших на своей позицииГлавный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался об игре полузащитника «Лестера» Н’Голо Канте.«Вест Хэм» претендует на Уэйна Руни«Вест Хэм» намерен пригласить в команду нападающего «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйна Руни.Тибо Куртуа: Я не вижу себя в «Реале»Голкипер «Челси» и сборной Бельгии Тибо Куртуа заявил о том, что он не планирует переходить в мадридский «Реал».Бастиан Швайнштайгер: Мне нравилось работать с тренером и игроками «Манчестер Юнайтед»Полузащитник Бастиан Швайнштайгер, ставший игроком «Чикаго Файр», выступил с заявлением в связи с уходом из «Манчестер Юнайтед».
Футбол
Вильмотс не прилетит в Россию на матч сборной Кот-д'Ивуара
Футбол
Аллегри продлит контракт с «Ювентусом» до 2020 года
Футбол
«ПСЖ» готов заплатить за трансфер 18-летнего Мбаппе 70 млн фунтов
Футбол
Диего Коста: Я сделал все, чтобы вернуться в «Атлетико», но не получилось
все новости
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Челси
Челсикалендарьстатистика
Антонио Конте
Антонио Контевсе новости
Жозе Моуринью
Жозе Моуриньювсе новости
Асмир Бегович
Асмир Беговичвсе новости
Кубок Англии
Кубок Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости