Николай Трусов: России не хватает культуры велоспорта

Российский велогонщик Николай Трусов посетовал на недостаточную популярность своего вида спорта в нашей стране.

- В принципе, в России велоспорт есть. В любом случае, будут появляться те, которые быстро едут. Сколько их будет и насколько часто они будут появляться, это уже вопрос состояния дел в российском спорте. Очень нужна культура. В Европе дети на велосипедах ездят в школу. Не на автобусах или машинах. Именно с самых простых бытовых вещей начинается популярность вида спорта.

У нас много центров в России — не только Кузнецова в Питере. Есть женская молодежная команда в Петергофе. В Москве есть школы, в Уфе, Самаре. Недавно узнал, что в Сибири тоже чуть ли не в каждом городе есть. Просто возможности другие. К примеру, в Бельгии проехал 200 километров — и почти всю страну пересек, - рассказал Трусов в интервью «Газете.ру».

Спринтер Николай Трусов защищает цвета команды «Русвело».





