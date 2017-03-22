«ПСЖ» готов заплатить за трансфер 18-летнего Мбаппе 70 млн фунтов

По информации издания Don Balon, «ПСЖ» заинтересован в услугах нападающего «Монако» Килиана Мбаппе.

Отмечается, что действующий чемпион Лиги 1 готов выложить за 18-летнего игрока сборной Франции 70 млн фунтов, и тем самым ослабить своего конкурента в национальном первенстве. Также сообщается, что столичному клубу предстоит выдержать конкуренцию за форварда у двух топ-клубов Европы.

Ранее сообщалось, что на Мбаппе претендует мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал».

В нынешнем сезоне нападающий провел во всех турнирах 32 матча, забил 19 голов и отдал 11 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 10 млн евро, а его контракт с «Монако» рассчитан до 2019 года.