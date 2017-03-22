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Состоялась жеребьевка «РОСГОССТРАХ Чемпионата РФПЛ по киберфутболу»

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22 марта в Москве состоялась жеребьёвка групповой стадии «РОСГОССТРАХ Чемпионата РФПЛ по киберфутболу».

Группа A: «Оренбург», «Спартак», «Арсенал», «Терек», Роман «Elinho» Елисеев.

Группа B: «Локомотив», «Зенит», «Томь», «Анжи», Михаил «Torres» Запорожец.

Группа C: «ЦСКА», «Амкар», «Рубин», «Ростов», Давлят «Shut» Сагитов.

Группа D:, «Уфа», «Краснодар», «Крылья Советов», «Урал», Богдан «АСТАНИН» Астанин.

«РОСГОССТРАХ Чемпионат РФПЛ по киберфутболу» стартует в Казани 31 марта. Матчи плей-офф и финал состоятся 1 апреля. Победитель турнира представит Россию на отборочном этапе мирового чемпионата Ultimate Team CHAMPIONSHIP. 

Прямые трансляции турнира будут вестись на сайте Российской футбольной Премьер-Лиги, на страницах клубов РФПЛ в социальных сетях, в прямом эфире телеканала Game Show, в приложении Game Show на платформе LG Smart TV, Twitch.

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