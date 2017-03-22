Аллегри продлит контракт с «Ювентусом» до 2020 года
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри продолжит работу с командой, сообщает Tuttosport.
По данным источника, Аллегри подпишет с туринцами новый контракт до 2020 года.
Ранее сообщалось, что в услугах специалиста могут быть заинтересованы «Арсенал», «Барселона» и «ПСЖ».
Массимилиано Аллегри работает с «Ювентусом» работает с «Ювентусом» с 2014 года. Он дважды приводил команду к золотым медалям в серии А.
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