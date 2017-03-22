Аллегри продлит контракт с «Ювентусом» до 2020 года

Раджа Наингголан: Мы разговаривали с Конте, он хотел, чтобы я перешел в «Челси»

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан подтвердил информацию, согласно которой наставник «Челси» Антонио Конте пытался пригласить его в свою команду этой зимой.