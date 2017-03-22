Контрольно-квалификационная комиссия РФС: Гол Данни в матче с «Арсеналом» был засчитан правильно

22 марта в Доме футбола состоялось заседание Контрольно-квалификационной комиссии РФС, где был разобран эпизод с забитым мячом полузащитника «Зенита» Мигеля Данни в матче 20-го тура РФПЛ против «Арсенала» (2:0).

– Комиссия приняла решение, что гол Данни был забит правильно, положения «вне игры» не было. Эпизод с пенальти комиссия не рассматривала, потому что никто не запрашивал, – заявил ТАСС председатель судейского комитета и член Контрольно-квалификационной комиссии РФС Андрей Бутенко.

Два гола - два нарушения. Разбор судейских решений в пользу «Зенита»

Напомним, «Зенит» в матче 20-го тура чемпионата России обыграл на своем поле «Арсенал» со счетом 2:0. Первый гол на свой счет записал Доменико Кришито, реализовавший пенальти за фол на Артеме Дзюбе. Второй мяч забил Мигель Данни.

После этой встречи петербуржцы, как и ЦСКА, имеют 39 очков, однако москвичи занимают второе место по дополнительным показателям. От лидера чемпионата «Спартака» сине-бело-голубые отстают на шесть очков.

Следующий матч «Зенит» проведет 1 апреля в Казани против «Рубина». Матч начнется в 19:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.