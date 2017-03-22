Контрольно-квалификационная комиссия РФС: Гол Данни в матче с «Арсеналом» был засчитан правильно
22 марта в Доме футбола состоялось заседание Контрольно-квалификационной комиссии РФС, где был разобран эпизод с забитым мячом полузащитника «Зенита» Мигеля Данни в матче 20-го тура РФПЛ против «Арсенала» (2:0).
– Комиссия приняла решение, что гол Данни был забит правильно, положения «вне игры» не было. Эпизод с пенальти комиссия не рассматривала, потому что никто не запрашивал, – заявил ТАСС председатель судейского комитета и член Контрольно-квалификационной комиссии РФС Андрей Бутенко.
Два гола - два нарушения. Разбор судейских решений в пользу «Зенита»
Напомним, «Зенит» в матче 20-го тура чемпионата
России обыграл на своем поле «Арсенал» со счетом 2:0. Первый гол на свой счет
записал Доменико Кришито, реализовавший пенальти за фол на Артеме Дзюбе. Второй
мяч забил Мигель Данни.
После
этой встречи петербуржцы, как и ЦСКА, имеют 39 очков, однако москвичи занимают
второе место по дополнительным показателям. От лидера чемпионата «Спартака»
сине-бело-голубые отстают на шесть очков.
Следующий
матч «Зенит» проведет 1 апреля в Казани против «Рубина». Матч начнется в 19:00,
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.