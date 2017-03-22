Раджа Наингголан: Мы разговаривали с Конте, он хотел, чтобы я перешел в «Челси»

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан подтвердил информацию, согласно которой наставник «Челси» Антонио Конте пытался пригласить его в свою команду этой зимой.

«Да, у нас состоялся разговор. Он действительно проявлял интерес и хотел, чтобы я перешел в его команду. Это все, что я могу сказать вам», – сказал игрок сборной Бельгии, слова которого приводит Football Italia.

В нынешнем сезоне 28-летний хавбек римского клуба провел во всех турнирах 43 матча, забил 12 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает полузащитника в 35 млн евро, а его контракт с «Ромой» рассчитан до 2020 года.