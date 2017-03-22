Вильмотс не прилетит в Россию на матч сборной Кот-д'Ивуара
Главный тренер сборной Кот-д'Ивуара Марк Вильмотс не будет руководить командой в ближайшем товарищеском матче с россиянами.
Руководить командой в матче против сборной России, который пройдет 24 марта в Краснодаре, будет исполняющий обязанности главного тренера Ибраима Камара.
Сборная Кот-д'Ивуара прилетит в Краснодар в среду 22 марта.
Напомним, Ивуарийская федерация футбола официально объявила о назначении Вильмотса на пост главного тренера 21 марта.
С 2012 по 2016 год Вильмотс возглавлял сборную Бельгии. Он был уволен со своего поста по окончании Евро-2016, где бельгийцы уступили в четвертьфинале команде Уэльса.
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