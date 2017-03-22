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РФС: Вилков ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Локомотива»

Источник:  ТАССКомментарии

В Контрольно-квалификационной комиссии РФС пришли к выводу, что главный арбитр московского дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» Михаил Вилков ошибся, не назначив пенальти в ворота красно-зеленых. Об этом сообщил председатель судейского комитета и член Контрольно-квалификационной комиссии РФС Андрей Бутенко.

«На 23-й минуте судья Вилков ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Локомотива» за толчок в спину нападающего «Спартака» Зе Луиша со стороны защитника Кверквелии. Оценка инспектора матча Бутенко была завышена», – сказал сам Бутенко, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, матч между командами состоялся 18 марта в рамках 20-го тура РФПЛ и завершилась со счетом 1:1.

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