Александр Ерохин: Кот-д’Ивуар – один из лидеров в Африке, а у Бельгии все игроки на слуху
Полузащитник «Ростова»
и сборной России Александр Ерохин высказался о предстоящих товарищеских матчах
с Кот-д’Ивуаром и Бельгией.
«Я бы и ивуарийцев не называл средней командой, они одни из лидеров в Африке. А у бельгийцев все футболисты на слуху. Будет очень интересно. Сейчас мы при матчах («Ростова» в Лиге Европы) с «Манчестер Юнайтед» столкнулись с Маруаном Феллайни и Эриком Байи.
Для нас эти матчи не должны отличаться. Мы все проецируем через контрольные матчи, максимально стараемся проявить себя, и результат важен в этих матчах. Сейчас нужно делать все для команды, чтобы расти вместе с ней», – приводит «Р-Спорт» слова Ерохина.
Напомним, Россия сыграет с Кот-д’Ивуаром 24 марта в Краснодаре и Бельгией 28 марта в Сочи.
Матч
Место и дата
24 марта 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
28 марта 19:00, Фишт, Онлайн-трансляция