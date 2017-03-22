Александр Ерохин: Кот-д’Ивуар – один из лидеров в Африке, а у Бельгии все игроки на слуху

Полузащитник «Ростова» и сборной России Александр Ерохин высказался о предстоящих товарищеских матчах с Кот-д’Ивуаром и Бельгией.

«Я бы и ивуарийцев не называл средней командой, они одни из лидеров в Африке. А у бельгийцев все футболисты на слуху. Будет очень интересно. Сейчас мы при матчах («Ростова» в Лиге Европы) с «Манчестер Юнайтед» столкнулись с Маруаном Феллайни и Эриком Байи.

Для нас эти матчи не должны отличаться. Мы все проецируем через контрольные матчи, максимально стараемся проявить себя, и результат важен в этих матчах. Сейчас нужно делать все для команды, чтобы расти вместе с ней», – приводит «Р-Спорт» слова Ерохина.

Напомним, Россия сыграет с Кот-д’Ивуаром 24 марта в Краснодаре и Бельгией 28 марта в Сочи.