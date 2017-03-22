Игорь Криушенко утвержден в качестве главного тренера сборной Белоруссии
Бывший главный тренер новосибирской «Сибири» 53-летний Игорь Криушенко утвержден в должности главного тренера сборной Белоруссии.
Предыдущий главный тренер сборной Белоруссии Александр Хацкевич был отправлен в отставку в декабре 2016 года.
Сборная Белоруссии после четырех туров с двумя очками занимает пятое место в группе A европейского отборочного турнира чемпионата мира-2018.
Криушенко ранее тренировал борисовский БАТЭ, с которым дважды побеждал в чемпионате Белоруссии, минское «Динамо», могилевское «Торпедо», узбекистанский «Шуртан» и якутское «Динамо».
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