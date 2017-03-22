Игорь Криушенко утвержден в качестве главного тренера сборной Белоруссии

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Бородюк среди кандидатов на пост главного тренера сборной Белоруссии По информации «Советского спорта», Александр Бородюк является одним из претендентов на пост главного тренера сборной Белоруссии, который стал вакантным после отставки Александра Хацкевича.

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Тренер ли Писарев для сборной Белоруссии? Информация о том, что Николай Писарев возглавит сборную Белоруссии появилась в воскресенье рано утром.

Николай Писарев: Я и сборная Белоруссии? Обращайтесь в национальную федерацию Российский специалист Николай Писарев не подтвердил, но и не опроверг информацию о своем будущем назначении на пост главного тренера сборной Белоруссии.

Писарев возглавит сборную Белоруссии 48-летний российский специалист Николай Писарев в ближайшее время будет назначен главным тренером сборной Белоруссии.

Валерий Карпин: Сборная Белоруссии? Ничего не могу сказать по этому поводу Российский тренер Валерий Карпин прокомментировал информацию о том, что он может возглавить сборную Белоруссии.

Карпин, Писарев и Бородюк претендуют на пост главного тренера сборной Белоруссии Среди кандидатов на пост главного тренера сборной Белорусии три российских специалиста. Это Николай Писарев, Александр Бородюк и Валерий Карпин.

Белорусская федерация футбола: Карпин в сборной – это утка Руководитель пресс-службы Белорусской федерации футбола (АБФФ) Александр Алейник опроверг информацию о том, что бывший главный тренер «Спартака» и «Мальорки» Валерий Карпин может возглавить национальную сборную страны.

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Хацкевич уволен с поста главного тренера сборной Белоруссии Главный тренер сборной Белоруссии по футболу Александр Хацкевич отправлен в отставку.

Корниленко задумался о завершении карьеры в сборной Белоруссии Нападающий сборной Белоруссии и «Крыльев Советов» Сергей Корниленко задумывается о завершении карьеры в национальной команде.

Александр Хацкевич: Сегодня играли две равные команды, Белоруссии не повезло Главный тренер сборной Белоруссии Александр Хацкевич поделился впечатлениями после матча со сборной Болгарии в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:1.

Болгария обыграла Белоруссию благодаря голу Попова Матч четвертого тура европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Болгарии и Белоруссии завершился победой болгарской команды. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу хозяев.

Болгария – Белоруссия. Миланов и Мартынович были заменены из-за травм Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов получил травму в матче за сборную Болгарии. Напомним, болгары принимают сборную Белоруссии в матче квалификации ЧМ-2018.

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Сборная Греции дома проиграла белорусам Футболисты сборной Греции в товарищеском матче проиграли команде Беларуси.