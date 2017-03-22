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Игорь Криушенко утвержден в качестве главного тренера сборной Белоруссии

Источник:  Р-СпортКомментарии

Бывший главный тренер новосибирской «Сибири» 53-летний Игорь Криушенко утвержден в должности главного тренера сборной Белоруссии.

Предыдущий главный тренер сборной Белоруссии Александр Хацкевич был отправлен в отставку в декабре 2016 года.

Сборная Белоруссии после четырех туров с двумя очками занимает пятое место в группе A европейского отборочного турнира чемпионата мира-2018.

Криушенко ранее тренировал борисовский БАТЭ, с которым дважды побеждал в чемпионате Белоруссии, минское «Динамо», могилевское «Торпедо», узбекистанский «Шуртан» и якутское «Динамо».

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