Спортивный психолог: Жалобы Луческу? Это попытка списать свои неудачи на судей
Специалист в области спортивной психологии Валерий Соколюк
объяснил, почему наставники команд в общем, и тренер «Зенита» Мирча Луческу в
частности, постоянно жалуется на арбитров и как на них это действует.
– Надо смотреть на саму природу жалоб. Вообще жалобы, это
попытка списать свои неудачи, на сторонние факторы. Переложить ответственность
за свои неудовлетворительные результаты на другого человека. В конечно итоге
результат спросят с тренера, а все остальное уйдет на второй план. Вот тут надо
проявлять профессионализм, искать причины неудач в себе, – уверен психолог.
Напомним, что по итогам матча 20-го тура чемпионата России
по футболу разгорелся скандал. Многие болельщики посчитали, что успех «Зениту»
принесли две ошибки арбитра Алексея Еськова.
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