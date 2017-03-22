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Спортивный психолог: Жалобы Луческу? Это попытка списать свои неудачи на судей

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Специалист в области спортивной психологии Валерий Соколюк объяснил, почему наставники команд в общем, и тренер «Зенита» Мирча Луческу в частности, постоянно жалуется на арбитров и как на них это действует.

– Надо смотреть на саму природу жалоб. Вообще жалобы, это попытка списать свои неудачи, на сторонние факторы. Переложить ответственность за свои неудовлетворительные результаты на другого человека. В конечно итоге результат спросят с тренера, а все остальное уйдет на второй план. Вот тут надо проявлять профессионализм, искать причины неудач в себе, – уверен психолог.

Напомним, что по итогам матча 20-го тура чемпионата России по футболу разгорелся скандал. Многие болельщики посчитали, что успех «Зениту» принесли две ошибки арбитра Алексея Еськова.

Полностью беседу со спортивным психологом читайте на нашем сайте в ближайшее время.

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