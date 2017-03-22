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Даниил Квят: Никогда не был в такой форме перед стартом сезона, как сейчас

Источник:  «Торо Россо»Комментарии

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят рассказал, чего ждет от первого этапа чемпионат мира Гран-при Австралии.

«Последние два года мне не удавалось финишировать в Австралии, но я предпочитаю не вспоминать об этом. Зато помню свой дебют здесь в 2014 году, когда набрал первые очки за «Торо Россо». Я очень рад возвращению и старту сезона.

Могу сказать, что подхожу к первой гонке сезона в такой форме, в какой не был никогда. Подготовка стала самым важным этапом этой зимой, как и в каждом сезоне. Но в этот раз она имела большее значение в связи с изменениями регламента. Поэтому мы потратили много времени и усилий, чтобы подготовиться к новому сезону физически и психологически.

Я был в Мельбурне несколько раз, потому что обычно мы приезжаем заранее, чтобы привыкнуть к новому часовому поясу. Это милый город с классным укладом жизни. Мне нравится быть здесь в качестве туриста, я был бы не против жить здесь. Единственная проблема в том, что он очень далеко. Думаю, я бы скучал по семье. И я доволен тем, где живу сейчас – в Монако», – приводит слова Квята пресс-служба «Торо Россо».

Напомним, Гран-при Австралии пройдет в Мельбурне 24-26 марта.

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