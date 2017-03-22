Сэр Алекс Фергюсон: Не стану скрывать, я действительно скучаю по футболу

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Сэр Алекс Фергюсон рассказал о своей жизни вне футбола, а также поведал о несостоявшемся трансфере защитника «Милана» Паоло Мальдини.

«Да, я действительно пытался подписать контракт с Мальдини, но когда я встретил его отца, у меня дрожали ноги. Это был очень грозный человек, который сказал мне: «Мой дедушка играл за «Милан», я играл за «Милан», и мои дети тоже будут выступать за «Милан».

Не стану скрывать, я скучаю по большим матчам, особенно это касается Кубка Англии. Просто фантастика. Через год, после того, как я завершил профессиональную карьеру, мы с женой отправились на финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Атлетико», и там я сказал своей жене: «Кэти, вот это матч».

Вообще, вы проникаетесь такими играми. До стартового свистка вы ищете того, с кем можно поговорить, потому что очень трудно дождаться начала. Вы буквально сгораете, и я очень скучаю по этому чувству», – цитирует Фергюсона Goal.