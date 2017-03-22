Александер Чеферин: УЕФА не отстранял Айтекина после матча «Барселона» – «ПСЖ»

Президент УЕФА Александер Чеферин опроверг информацию о том, что арбитр ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «ПСЖ» Дениз Айтекин отстранен от обслуживания матчей до конца сезона.

«Мы не отстраняли рефери, эта информация появлялась исключительно в прессе. Мы можем обсудить какой-то момент, если что-то идет не так, но об отстранении речи не шло.

Отстранить арбитра за какую-либо ошибку - это то же самое, что дисквалифицировать игрока за нереализованный пенальти. Арбитры подвергаются жесткой критике, так было всегда», – приводит ТАСС слова Чеферина.

Напомним, Айтекин назначил два пенальти в ворота «Пари Сен-Жермен», при этом он не зафиксировал нарушение защитника Хавьера Маскерано на полузащитнике Анхеле Ди Марии в штрафной «Барселоны». Кроме того, «ПСЖ» отправил в УЕФА письмо, в котором указал еще на шесть решений Айтекина, в которых, по версии французского клуба, арбитр допустил ошибку.