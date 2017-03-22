«Барселона» следит за ситуацией Иско в «Реале»

Полузащитник мадридского «Реала» Иско Аларкон по-прежнему находится в сфере интересов «Барселоны».

Как сообщает Diario Gol, если хавбек сборной Испании не сумеет договориться с клубом о новом контракте, сине-гранатовые попытаются приобрести его грядущим летом. При этом отмечается, что «Барселоне» предстоит выдержать конкуренцию за футболиста у «Манчестер Сити», который проявляет интерес к нему с прошлого лета.

В нынешнем сезоне 24-летний Иско провел во всех турнирах за столичный клуб 22 матча, забил 6 голов и отдал 5 голевых передач.

Добавим, что ранее отец игрока заверил, что его сын не покинет «Реал» до конца сезона, а летом стороны сядут за стол переговоров.