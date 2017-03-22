Рене Фазель: Сейчас шансы на участие энхаэловцев в ОИ – 50 на 50, шайба на клюшке НХЛ

Президент ИИХФ Рене Фазель высказался о переговорах МОК и НХЛ об участии игроков лиги в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане и обозначил крайний срок, до которого должно быть принято окончательное решение.

«До конца апреля мы должны знать, кто сыграет в Пхенчхане. Решение о том, кто сыграет на Играх в Сочи, было принято позже – летом перед Олимпиадой, но это очень неудобно.

Со своей стороны, со стороны ИИХФ, мы проделываем и проделаем домашнюю работу перед Играми в Пхенчхане. Мы провели переговоры, теперь надо работать над деталями. С другой стороны, шайба сейчас на крюке клюшки НХЛ, они должны обозначить свои намерения.

Я считаю, что сейчас шансы на участие игроков 50 на 50, но ситуация усложняется: время – деньги. Надеюсь, что решение будет найдено. С нашей стороны мы сделали все, что было проделано перед предыдущими играми в России и Канаде», – приводит «Р-Спорт» слова Фазеля.

Напомним, во вторник комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что игроки лиги не будут выступать в Пхенчхане.