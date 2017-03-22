Рене Фазель: Сейчас шансы на участие энхаэловцев в ОИ – 50 на 50, шайба на клюшке НХЛ
Президент ИИХФ Рене
Фазель высказался о переговорах МОК и НХЛ об участии игроков лиги в Олимпийских
играх 2018 года в Пхенчхане и обозначил крайний срок, до которого должно быть
принято окончательное решение.
«До конца апреля мы должны знать, кто сыграет в Пхенчхане. Решение о том, кто сыграет на Играх в Сочи, было принято позже – летом перед Олимпиадой, но это очень неудобно.
Со своей стороны, со стороны ИИХФ, мы проделываем и проделаем домашнюю работу перед Играми в Пхенчхане. Мы провели переговоры, теперь надо работать над деталями. С другой стороны, шайба сейчас на крюке клюшки НХЛ, они должны обозначить свои намерения.
Я считаю, что сейчас шансы на участие игроков 50 на 50, но ситуация усложняется: время – деньги. Надеюсь, что решение будет найдено. С нашей стороны мы сделали все, что было проделано перед предыдущими играми в России и Канаде», – приводит «Р-Спорт» слова Фазеля.
Напомним, во вторник комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что игроки лиги не будут выступать в Пхенчхане.