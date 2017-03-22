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Дакар-2018 пройдет в Перу, Боливии и Аргентине

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Дакар-2018» пройдет с 6 по 20 января 2018 года. В 10-й раз знаменитый ралли-рейд примет Южная Америка.

Гонка стартует 6 января в Лиме. В последний раз в Перу гоночный караван прибывал пять лет назад. Затем гонщики переместятся в Боливию, где их ожидает день отдыха в высокогорном Ла-Пасе. А финиширует «Дакар» в аргентинской Кордобе.

Источник: Официальный сайт ралли-марафона «Дакар»

– Прежде всего, хочу сказать, что все наши мысли сейчас c населением Перу, которое стало жертвой беспрецедентных стихийных бедствий, – заявил директор «Дакара» Этьен Лавинь, открывая первую пресс-конференцию, посвященную гонке 2018 года.

Организаторы Дакара присоединяются к кампании перуанского правительства #UnaSolaFuerza, в рамках которой разрабатывается план взаимодействия и экстренной помощи населению страны, столкнувшемуся с ливневыми дождями, вызванными Эль-Ниньо Костеро.

В 2012 и 2013 годах гоночный караван уже пересекал перуанскую пустыню Ика. В январе 2018 года экипажи снова будут искать верный путь в местных дюнах. Затем пелотону предстоит штурмовать Анды, а при въезде в Боливию гонщиков ожидает озеро Титикака.

После отдыха в Лиме на высоте 4 000 метров над уровнем моря приключения продолжатся на испещренном вулканами плато Альтиплано. Финальная стадия гонки пройдет по Аргентине. Финиширует пелотон в Кордобе, где с 1980-х годов проходит этап чемпионата мира по ралли.

Ралли-рейд «Дакар» пройдет в 40-й раз в истории. В 2017 году россияне первенствовали сразу в двух классах: среди грузовиков победу одержал экипаж Эдуарда Николаева, а Сергей Карякин выиграл зачет квадроциклистов.

Источник: Официальный сайт ралли-марафона «Дакар»

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