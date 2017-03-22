Антон Худобин: АХЛ помогла почувствовать игру, шайбу и движение

Голкипер «Бостона» Антон Худобин заявил, что матчи в АХЛ за «Провиденс Брюинз» помогли ему набрать форму.

«Для вратаря самое главное играть. Как бы усердно ты ни тренировался, опыт набирается в играх. Конечно, АХЛ не уровень НХЛ, это само собой. Но все равно почувствовать игру, шайбу, просто почувствовать движение было для меня очень-очень важно. АХЛ мне в этом смысле сильно помогла.

Провиденс находится всего в 50 милях, поэтому мне не пришлось переезжать, я ездил на тренировки и игры из своего дома. Это было важно, потому что для меня не очень комфортно находиться в подвешенном состоянии. Уверен, что для любого другого игрока тоже. Слава Богу, что все вернулось на круги своя», – приводит слова Худобина официальный сайт НХЛ.

Напомним, в январе 30-летний российский голкипер был выставлен на драфт отказов и после прохождения этой процедуры отправлен в фарм-клуб «медведей» в АХЛ – «Провиденс Брюинс».

После возвращения в «Бостон» Худобин провел пять матчей в НХЛ и помог команде одержать четыре победы.

«Бостон» занимает третье место в Атлантическом дивизионе, опережая на одно очко «Торонто».