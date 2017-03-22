Александр Юдин: Суммарное мастерство у СКА выше, чем у «Локомотива»

Бывший игрок СКА Александр Юдин поделился ожиданиями от серии 1/2 финала Кубка Гагарина против «Локомотива».

– Сопоставима ли какая-то из линий «Локомотива» с той же линией СКА? Только по защитникам. Хотя если защитники армейцев будут четко выполнять свои функции… Основная функция игрока обороны – защитить вратаря, не пустить соперника на пятак и отдать хотя бы с метра пас нападающему. В клюшку. Тогда все нормально будет. Главное петербуржцам не проиграть в этом моменте. Тогда вопросов насчет победителя не будет. Потому что суммарное мастерство у СКА выше, чем у «Локомотива».

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Хотя ярославцы сейчас играют за себя и за тех парней. Это может быть огромным стимулом. Кудашову можно заходить в раздевалку и говорить: «Ребята, а вы знаете, что здесь все пропитано чемпионским духом, что Ярославль становился чемпионом три раза». Так что и кто что скажет в раздевалке тоже очень важно, - приводит слова Юдина официальный сайт КХЛ.

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Напомним, первый матч серии СКА – «Локомотив» пройдет 23 марта в Петербурге. Начало игры – в 19:30, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию. Вторая встреча состоится 25 марта также в Ледовом дворце, а 27 и 29 числа команды сыграют в Ярославе.

На прошлых стадиях подопечные Олега Знарка оказались сильнее подмосковного «Витязя» (4-0) и московского «Динамо» (4-1), команда Алексея Кудашова – минское «Динамо» (4-1) и ЦСКА (4-2).