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Минстрой обещает до конца года сдать все объекты ЧМ-2018

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации прошло селекторное совещание с регионами по подготовке инженерной инфраструктуры к приему чемпионата мира по футболу 2018 года. 

Как сообщает пресс-служба Минстроя, в программе строительства объектов инженерной инфраструктуры к ЧМ-2018 участвуют Волгоградская, Нижегородская, Самарская, Ростовская области и Республика Мордовия. Сообщается, что «все регионы отчитались о высокой степени готовности объектов». 

Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В список этих городов вошли Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург. Во всех этих городах (кроме Казани) строятся или реконструируются стадионы. Кроме того, везде строится или совершенствуется инфраструктура, причем все объекты должны быть сданы в эксплуатацию до конца 2017 года.

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Замглавы Минстроя России Елена Сиэрра на совещании напомнила о приближающихся сроках сдачи объектов и пообещала усилить контроль за ходом работ. 

Ранее «Советский спорт» сообщал, что в ходе рассмотрения проектов строительства и реконструкции объектов чемпионата мира в Главгосэкспертизе была значительно сокращена стоимость этих объектов: общая экономия составила около 300 миллиардов рублей, что сопоставимо с расходами государства на ЖКХ (80,0 млрд руб.), культуру (97,0), физическую культуру и спорт (64,0) и охрану окружающей среды (64,0) вместе взятые.

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