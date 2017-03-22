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Доминика Цибулкова: Шарапова должна начинать с нуля

Степан Чаушьян
Источник:  Daily MailКомментарии

Доминика Цибулкова заявила, что не понимает решение организаторов турнира в Штутгарте пригласить Марию Шарапову, несмотря на допинг-скандал с мельдонием.

- Я не думаю, что это правильно, но что мы можем поделать? – цитирует четвертую ракетку мира Daily Mail. – Она все еще дисквалифицирована, но может спокойно приехать на корт. Это достаточно странно. Для меня это непонятно. Я говорила с некоторыми другими теннисистками – никто этого не понимает. Все, кто принимает решение в таких случаях, должны знать правила и делать все правильно. Дело не в ней, но все, кто попался на допинге, включая Шарапову, должны начинать с нуля.

Напомним, что вайлд кард Марии предоставили сразу три турнира: в Штутгарте, Риме и Мадриде. Турнир в Штутгарте, который Шарапова несколько раз выигрывала ранее, стартует на два дня раньше, чем истекает срок дисквалификации экс-первой ракетки мира. Однако в первый день после возвращения на корт она все еще будет иметь возможность принять участие в квалификации турнира, последний день которой как раз и застанет.

Цибулкова и ранее позволяла себе резкие высказывания в адрес Марии Шараповой. «Мне не жаль Шарапову и скучать по ней я не буду. Она очень неприятный человек. Высокомерная, холодная, заносчивая. Когда мы сидим в раздевалке, она даже не здоровается», - сказала Цибулкова, когда стало известно о дисквалификации Марии.

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