Футболист «Барселоны» анонсировал киберспортивный проект

Алексей «Solo» Березин: У нас в запасе есть еще много интересного, что мы не показали на квалификации

Капитан команды Virtus.pro Алексей «Solo» Березин в интервью порталу Cybersport.ru рассказал о новом тренере Иване «ArtStyle» Антонове, о квалификации к The Kiev Major, а также оценил текущую форму команды.