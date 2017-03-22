Футболист «Барселоны» анонсировал киберспортивный проект
Защитник испанского футбольного клуба «Барселона» Жерар Пике анонсировал киберспортивный проект eFootball.Pro.
Join me to create the future of football in eSports! ➡ https://t.co/90U1XQq27p pic.twitter.com/xo2zjn7p1Z— Gerard Piqué (@3gerardpique) 21 марта 2017 г.
Футболист заявил, что этот проект объединит фанатов футбола и киберспорта.
На сайте eFootball.Pro. открылись вакансии контент-менеджера, специалиста по рекламе, маркетингу и организации мероприятий.
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