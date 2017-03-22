Гарет Саутгейт: Британия добивается успеха в каждом виде спорта, а мы недостающее звено
Главный тренер
сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что английским футболистам следует взять
пример с континентальной Европы.
«Посмотрите, например, на Испанию. Мы находимся на острове, нам нужно сойти с острова и поучиться у них. Нам стоит посмотреть в зеркало и поменять тактику, физическую подготовку, наш стиль игры и менталитет. Британия добивается успеха в каждом виде спорта. А мы недостающее звено», – приводит The Telegraph слова Саутгейта.
Эти слова стали продолжением темы, которую Саутгейт начал при объявлении состава на товарищеский матч с Германией и матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Литвой.
«Игроки следят только за одной лигой, смотрят новости на Sky Sports. И они думают, что они думают, что мы центр мира, хотя это не так», – сказал тогда Саутгейт.
Напомним, матч Германия – Англия пройдет 22 марта на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Начало – 22:45 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Место и дата
22 марта 22:45, , Текстовая трансляция