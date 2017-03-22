Гарет Саутгейт: Британия добивается успеха в каждом виде спорта, а мы недостающее звено

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что английским футболистам следует взять пример с континентальной Европы.

«Посмотрите, например, на Испанию. Мы находимся на острове, нам нужно сойти с острова и поучиться у них. Нам стоит посмотреть в зеркало и поменять тактику, физическую подготовку, наш стиль игры и менталитет. Британия добивается успеха в каждом виде спорта. А мы недостающее звено», – приводит The Telegraph слова Саутгейта.

Эти слова стали продолжением темы, которую Саутгейт начал при объявлении состава на товарищеский матч с Германией и матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Литвой.

«Игроки следят только за одной лигой, смотрят новости на Sky Sports. И они думают, что они думают, что мы центр мира, хотя это не так», – сказал тогда Саутгейт.

Напомним, матч Германия – Англия пройдет 22 марта на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Начало – 22:45 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча