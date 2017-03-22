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«Реал» сыграет летом с «Барселоной», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити»

Источник:  ФК «Реал»Комментарии

«Реал» обнародовал календарь матчей, которые команда проведет в рамках Международного кубка чемпионов в США.

Испанский клуб в пятый раз примет участие в турнире и сыграет с «Барселоной», а также английскими «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Первым соперником «Реала» станет «Юнайтед». Матч пройдет 23 июля на Levi's Stadium в Санта-Кларе (Калифорния).

Через три дня на Los Angeles Memorial Coliseum в Лос-Анджелесе пройдет матч «Реал» – «Манчестер Сити».

Наконец, испанское классико примет в межсезонье Hard Rock Stadium в Майами. Матч пройдет 29 июля.

«У нас много болельщиков в США, и мы будем рады предоставить им возможность разделить с нами нашу страсть к игре», – заявил директор «Реала» по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо.

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