В Великобритании выпустят фитнес-презерватив, показывающий количество потраченных калорий

В Великобритании фирма British Condoms анонсировала выпуск электронного презерватива, который назвали i.Con Smart Condom.



Конструкция представляет собой кольцо, которое надевается поверх обычного презерватива. Во время полового акта изобретение фиксирует такие параметры как продолжительность процесса, скорость движений и даже количество сожженных калорий.



Также сообщается, что устройство сможет предупредить о возможности подхватить венерическое заболевание. Кроме того, презерватив снабжен возможностью передавать информацию по Bluetooth.

