Американские ученые: Вредные продукты разрушают клетки мозга, контролирующие вес

Ученые из Центра диабета и ожирения при Университете Вашингтона выяснили, с чем связано появление лишнего веса и почему от него так трудно избавиться.



Исследователи провели эксперимент на лабораторных крысах. Животных кормили пищей, характерной для среднестатистического американца. Спустя всего три дня животные начали потреблять больше калорий.

В дальнейшем у крыс выявили воспалительные и дегенеративные процессы в гипоталамусе, содержащем нейроны, отвечающие за контроль веса. В мозге вследствие этого запустился процесс глиоза как ответ на гибель нервной ткани.



Эксперты пояснили, что из-за жирных и вредных продуктов происходит разрушение клеток мозга, которые контролируют вес. Поиск механизма, позволяющего ограничить повреждения нейронов, позволит избавить людей от переедания.

