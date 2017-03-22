Американские ученые: Вредные продукты разрушают клетки мозга, контролирующие вес
Ученые
из Центра диабета и ожирения при Университете Вашингтона выяснили, с чем
связано появление лишнего веса и почему от него так трудно избавиться.
Исследователи
провели эксперимент на лабораторных крысах. Животных кормили пищей, характерной
для среднестатистического американца. Спустя всего три дня животные начали
потреблять больше калорий.
В
дальнейшем у крыс выявили воспалительные и дегенеративные процессы в
гипоталамусе, содержащем нейроны, отвечающие за контроль веса. В мозге
вследствие этого запустился процесс глиоза как ответ на гибель нервной ткани.
Эксперты
пояснили, что из-за жирных и вредных продуктов происходит разрушение клеток
мозга, которые контролируют вес. Поиск механизма, позволяющего ограничить
повреждения нейронов, позволит избавить людей от переедания.