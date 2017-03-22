«Вегас Голден Найтс» представит форму в июне перед драфтом расширения

Новый клуб «Вегас Голден Найтс» планирует провести презентацию формы команды и начать их продажу в июне перед драфтом расширения, сообщил генеральный менеджер клуба Джордж Макфи.

«Мы очень много внимания уделяем форме, и я думаю, что она вам понравится», – сказал Макфи на встрече с обладателями сезонных абонементов.

Напомним, 22 ноября «Голден Найтс» представили эмблему и цвета (стальной, золотой и черный). На эмблеме изображен шлем с буквой V (Вегас).

Дополнительный логотип включает в себя мечи в форме звезды с известного знака Welcome to Las Vegas (Добро пожаловать в Лас-Вегас), установленного на въезде в город.