Ученые доказали, что йогурт помогает избавиться от депрессии
Многие
знают, что йогурт улучшает пищеварение, полезен для костей и входит в рацион
многих людей, следующих ЗОЖ. Но американские ученые выяснили, что он еще и
может помочь избавиться от депрессии.
Бактерии
lactobacillus, содержащиеся в йогурте, благотворно влияют на наше здоровье:
снижают артериальное давление, уменьшают стресс и сводят к минимуму симптомы
депрессии.
Ученые
из Университета Вирджинии считают, что полученные выводы доказывают, насколько
здоровье кишечника важно не только для стабилизации эмоционального фона
человека, но я для лечения психических расстройств.
Ранее
уже были установлены другие полезные свойства йогурта - профилактика ожирения, гипертонии, дефицита
витамина B12.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически