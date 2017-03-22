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Ученые доказали, что йогурт помогает избавиться от депрессии

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Многие знают, что йогурт улучшает пищеварение, полезен для костей и входит в рацион многих людей, следующих ЗОЖ. Но американские ученые выяснили, что он еще и может помочь избавиться от депрессии.

Бактерии lactobacillus, содержащиеся в йогурте, благотворно влияют на наше здоровье: снижают артериальное давление, уменьшают стресс и сводят к минимуму симптомы депрессии.

Ученые из Университета Вирджинии считают, что полученные выводы доказывают, насколько здоровье кишечника важно не только для стабилизации эмоционального фона человека, но я для лечения психических расстройств.

Ранее уже были установлены другие полезные свойства йогурта -  профилактика ожирения, гипертонии, дефицита витамина B12.

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