Ветераны «Рубина» требуют перевести в дубль Сонга и Лестьенна

По информации «Бизнес Онлайн», атмосфера в раздевалке казанского «Рубина» накалилась до предела.

Вратарь Сергей Рыжиков, атакующий хавбек Гекдениз Карадениз и защитник Олег Кузьмин жестко отчитывали двух летних новичков команды: Максима Лестьенна и Алекса Сонга. Главный тренер команды Хави Грасия был вынужден отменить утреннюю тренировку. Дискуссия на повышенных тонах ветеранов команды с дорогостоящими резервистами продолжалась почти два часа.

Разговор закончился тем, что расслабившимся легионерам сделали последнее предупреждение и если Лестьенн с Сонгом не изменят свое отношение к делу, то будут переведены в молодежную команду.

В данный момент «Рубин» занимает девятую строчку турнирной таблицы РФПЛ.

