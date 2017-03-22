Александр Шпрыгин: Англичане опять заводят заезженную пластинку под названием «Злобные российские болельщики»

Бывший глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин прокомментировал публикацию британской газеты The Mirror.

Материал посвящен российским футбольным фанатам, якобы готовящимся к дракам с английскими болельщиками во время чемпионата мира. В качестве доказательств газета демонстрирует фотографии и видео с кулачных боев во время Масленицы, выдавая их за потасовки футбольных ультрас.

«Англичане продолжают расшатывать ситуацию перед чемпионатом мира-2018. В который раз они заводят заезженную пластинку под названием «Злобные российские болельщики», это доходит до паранойи. Нужно уже перестать реагировать на эти сплетни. Встреча «Ростова» и «Манчестер Юнайтед» наглядно показала, как на самом деле мы встречаем гостей. С них сдували пылинки, дарили пледы, Виктория Лопырева водила экскурсии по городу. Ни к кому в Европе так не относятся. Был всего один инцидент в Марселе во время Евро-2016, виновным в котором была признана французская полиция, не обеспечившая порядок. В России с тех пор количество происшествий на стадионах только сокращается», - сказал Шпрыгин RT.