Александр Кожевников: По именам СКА – фаворит, но по игре – я не сказал бы

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о предстоящей финальной серии Западной конференций Кубка Гагарина.

– Мы же сравниваем то, как «Локомотив» играл против ЦСКА, а СКА – против «Динамо». Здесь пока многое неясно. Как играл Ярославль! Просто здорово. У них сплав молодежи и иностранцев, очень приятно на них смотреть. По именам, конечно, СКА – фаворит, но по игре – я не сказал бы, учитывая, как «Локо» играл с ЦСКА, – приводит слова Кожевникова «Газета.Ru».



Напомним, что на пути к ½ Кубка Гагарина «Локомотив» переиграл минское «Динамо» (4-1) и ЦСКА (4-2). СКА в 1/8 финала оказался сильнее «Витязя» (4-0), а в 1/4 одолел московское «Динамо» (4-1).

Финальная серия на Западе начнется 23 марта в Санкт-Петербурге.