Александр Кожевников: У «Магнитки» очень высокого уровня первое звено

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о предстоящей финальной серии Восточной конференций Кубка Гагарина.

– Противостояние «Магнитки» с «Ак Барсом» будет сражением атаки магнитогорцев и обороны казанцев?

– Похоже на то. Может, конечно, Билялетдинов что-нибудь придумает, ведь он мастер на разные трюки. Правда, думаю, для «Ак Барса» слишком опасно играть в открытый хоккей с Эмилем Гариповым.

У «Магнитки» очень высокого уровня первое звено, да и остальные пятерки, может, не слишком забивные, но выкачивают множество сил из соперников.

– «Ак Барс» при Зинэтуле Билялетдинове всегда играл и продолжает играть в оборонительный хоккей. Но команда при этом стала слабее в последние годы?

– По сравнению со временами, когда играло звено Морозов – Зиновьев – Зарипов, конечно. Оно и забивало голы, и вело игру команды. Так что тут даже бессмысленно сравнивать. Но Билялетдинов и сейчас здорово пользуется тем, что есть. Да, он делает ставку на оборонительный хоккей, но Билялетдинов – большой профи, – передает слова Кожевникова «Газета.Ru».



Напомним, что на пути к финалу конференции магнитогорский «Металлург» обыграл «Куньлунь» (4-1) и казахский «Барыс» (4-0). «Ак Барс» в 1/4 оказался сильнее «Салавата Юлаева» (4-1), а в 1/2 одолел «Авангард» (4-2).

Финальная серия на «Востоке» стартует 24 марта. Первые встречи противостояния «Металлурга» и «Ак Барса» пройдут в Магнитогорске.