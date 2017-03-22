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Александр Кожевников: У «Магнитки» очень высокого уровня первое звено

Источник:  Газета.RuКомментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о предстоящей финальной серии Восточной конференций Кубка Гагарина.

– Противостояние «Магнитки» с «Ак Барсом» будет сражением атаки магнитогорцев и обороны казанцев?
– Похоже на то. Может, конечно, Билялетдинов что-нибудь придумает, ведь он мастер на разные трюки. Правда, думаю, для «Ак Барса» слишком опасно играть в открытый хоккей с Эмилем Гариповым.
У «Магнитки» очень высокого уровня первое звено, да и остальные пятерки, может, не слишком забивные, но выкачивают множество сил из соперников.

– «Ак Барс» при Зинэтуле Билялетдинове всегда играл и продолжает играть в оборонительный хоккей. Но команда при этом стала слабее в последние годы?
– По сравнению со временами, когда играло звено Морозов – Зиновьев – Зарипов, конечно. Оно и забивало голы, и вело игру команды. Так что тут даже бессмысленно сравнивать. Но Билялетдинов и сейчас здорово пользуется тем, что есть. Да, он делает ставку на оборонительный хоккей, но Билялетдинов – большой профи, – передает слова Кожевникова «Газета.Ru».

Напомним, что на пути к финалу конференции магнитогорский «Металлург» обыграл «Куньлунь» (4-1) и казахский «Барыс» (4-0). «Ак Барс» в 1/4 оказался сильнее «Салавата Юлаева» (4-1), а в 1/2 одолел «Авангард» (4-2).

Финальная серия на «Востоке» стартует 24 марта. Первые встречи противостояния «Металлурга» и «Ак Барса» пройдут в Магнитогорске.

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