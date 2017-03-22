Лаура Дальмайер: Сезон окончен, и сейчас я полностью опустошена

Семикратная чемпионка мира Лаура Дальмайер рада тому, что Кубок мира-2016/17 подошел к концу.

- Сейчас я полностью опустошена. Конечно, я очень рада тому, что выиграла Большой хрустальный глобус, но просто не могу показать свои эмоции в данный момент.

У меня нет мотивации бить все рекорды. Но если посидеть спокойно и подумать о том, сколько медалей ты завоевала, появляется приятное чувство, - рассказала Дальмайер в интервью SID.

Напомним, в прошедшем сезоне 23-летняя Лаура Дальмайер стала лучшей в общем зачете Кубка мира, а на чемпионате мира в Хохфильцене завоевала пять золотых и одну серебряную медаль.