Олег Семенов: Сказки о фанатах англичане высасывают уже из народных традиций

Заместитель директора Европейской юридической службы - правового партнера РФПЛ и РФС по поддержке болельщиков - Олег Семенов прокомментировал публикацию британской газеты The Mirror.

Материал посвящен российским футбольным фанатам, якобы готовящимся к дракам с английскими болельщиками во время чемпионата мира. В качестве доказательств газета демонстрирует фотографии и видео с кулачных боев во время Масленицы, выдавая их за потасовки футбольных ультрас.

«Как мы видим, идеи у англичан окончательно закончились, началась публикация откровенного бреда. Сказки о фанатах высасываются уже из народных традиций и праздников. Ничего, кроме смеха, это не вызывает. Что дальше? Наверное, выдадут взятие снежного города за подготовку фанатов к штурму Лондона, Парижа или Прибалтики. Но, к сожалению, многие простые англичане верят своим СМИ и могут реально не поехать в Россию. Пропаганда работает. Хотя британцы, посетившие недавно Ростов-на-Дону, остались в полном восторге от оказанного им приема, они теперь с удовольствием приедут и на Кубок конфедераций, и на чемпионат мира. А нам предстоит еще долго работать над изменением народного сознания, объяснять людям, что в России живут радушные, гостеприимные люди», - цитирует Семенова RT.