«Краснодар» продлил контракт с Газинским

«Краснодар» продлил контракт с полузащитником Юрием Газинским, сообщается на официальном сайте клуба.

Предыдущее соглашение было рассчитано до лета 2019 года, срок нового истекает в конце сезона-2020/21.

Напомним, 27-летний Газинский перешел в «Краснодар» летом 2013 года из московского «Торпедо». За «горожан» он провел 135 официальных игр, в которых забил 5 мячей и сделал 11 результативных передач.

В настоящее время Газинский находится в расположении сборной России, которая готовится к товарищеским матчам с Кот-д’Ивуаром и Бельгией.