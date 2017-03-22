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«Краснодар» продлил контракт с Газинским

Источник:  ФК «Краснодар»Комментарии

«Краснодар» продлил контракт с полузащитником Юрием Газинским, сообщается на официальном сайте клуба.

Предыдущее соглашение было рассчитано до лета 2019 года, срок нового истекает в конце сезона-2020/21.

Напомним, 27-летний Газинский перешел в «Краснодар» летом 2013 года из московского «Торпедо». За «горожан» он провел 135 официальных игр, в которых забил 5 мячей и сделал 11 результативных передач.

В настоящее время Газинский находится в расположении сборной России, которая готовится к товарищеским матчам с Кот-д’Ивуаром и Бельгией.

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