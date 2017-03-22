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Дэвид Блатт: ЦСКА – соперник высочайшего уровня, а в «Химки» меня не приглашали

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Главный тренер турецкой «Дарушафаки» Дэвид Блатт поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в Евролиге.

– ЦСКА – соперник высочайшего уровня. Несомненно, игра будет захватывающей и напряженная борьба будет идти до самого конца. Чтобы добиться успеха, мы должны показать баскетбол самого высокого уровня. Для этого мы непрерывно работаем.

Со мной никто из представителей «Химок» не связывался. Впрочем, сейчас со мной и связываться бесполезно – я все равно никуда не уйду. На следующий сезон у меня тоже контракт с «Дарушафакой», – рассказал Блатт.

Матч ЦСКА – «Дарушафака» начнется сегодня в 19:00 по московскому времени в Москве.

Дэвид Блатт ранее был главным тренером мужской сборной России и команды НБА «Кливленд Кавальерс».

Матч

ЦСКА - Дарушафака

Место и дата

22 марта 19:00, Мегаспорт, Онлайн-трансляция

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