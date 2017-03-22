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Президент ФКС России: Мы должны сделать киберспорт именно спортом

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Новый президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий «Dilvish» Смит в интервью порталу goodgame.ru рассказал о задачах федерации и о киберспорте на телевидении.

«Наша задача сейчас — нарастить темп, потому что развитие киберспорта в России идет с явно недостаточной скоростью. Во многом это связано с инертностью мышления в обществе. Тем не менее за последние полгода мы значительно ускорились в сравнении с прошедшими пятью годами.

Мы должны сделать киберспорт именно спортом, по своим основным параметрам аналогичным «классическим» видам. Для этого нужно создать методические пособия для тренеров, открыть спортивные клубы, разработать классификацию судей и многое другое. Это работа, которая часто незаметна для широкой общественности, но от этого не менее важная и масштабная. То, что на поверхности — это проведенные ФКС России более 1000 российских и международных турниров (включая российские квалификации на WCG), в которых соревновались сотни участников и были разыграны десятки миллионов рублей.

Нам пришлось доказывать, что киберспорт – это серьезно и он не идет во вред здоровью нации. Была создана лаборатория, которая изучала физиологию и психологию киберспорта. Большое спасибо за это господину Войскунскому Александру Евгеньевичу, который разрабатывал данную тему. Благодаря проведенным исследованиям, мы смогли наглядно показать и доказать, что компьютерный спорт способствует гармоничному развитию личности.

С одной стороны, аудитория киберспорта живет онлайн, и получается, что особой нужды в телевидении нет. С другой, киберспорт как соревнования способен вызвать интерес у гораздо более широкой аудитории. Здесь телевидение подходит идеально. Но стоит понимать, что есть некоторые проблемы при транслировании киберспортивного контента: совершенно другой формат, наличие большого количества сленга. В целом, это одна из задач, которую мы ставим в среднесрочной перспективе перед федерацией.

Можно отметить, что этот интерес взаимен. И нам хочется выйти на телевидение, и каналам хочется захватить киберспортивную аудиторию, но люди пока не готовы воспринимать многочасовые трансляции. Приемлемой формой подачи на данный момент является краткий дайджест самых важных моментов из игр. На разработку новых форматов направлены сейчас определенные усилия и федерации, и других участников киберспортивной индустрии, и самих телеканалов».

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