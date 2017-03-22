Артем Лукоянов: Готовимся к напряженной серии с «Металлургом»

Форвард «Ак Барса» Артем Лукоянов после открытой тренировки отметил, что «барсам» необходимо избегать ненужных удалений в серии против магнитогорского «Металлурга».

- На что делаете акцент перед серией с «Магниткой»?

- У нас сегодня первый день тренировок после серии с «Авангардом». Вышли продышаться, пробежаться, почувствовать лед. Готовимся к напряженной серии, это новый этап. Будем играть в свой хоккей, стараться победить.

- Что делать «Ак Барсу» с необязательными удалениями, которые были в прошлых сериях? С «Магниткой» это не пройдет.

- Мы уже говорили об этом с тренерами. Нам нельзя удаляться, где-то играть попроще. Нужно играть дисциплинированно, ведь только так можно победить. Нужно самим забить и надежно сыграть в обороне.

- Что может помешать «Ак Барсу» в этой серии, кроме соперника?

- Сами мы себе можем помешать. Нужно исправлять свои ошибки, стараться реже их допускать. Если играть как в прошлом матче, который был для нас лучшим в плей-офф, то все будет хорошо. Эту игру нужно сохранить и стараться показывать ее в следующих матчах, - приводит слова Лукоянова пресс-служба «Ак Барса».



Напомним, что на пути к финалу конференции магнитогорский «Металлург» обыграл «Куньлунь» (4-1) и казахский «Барыс» (4-0). «Ак Барс» в 1/4 оказался сильнее «Салавата Юлаева» (4-1), а в 1/2 одолел «Авангард» (4-2).

Финальная серия на «Востоке» стартует 24 марта. Первые встречи противостояния «Металлурга» и «Ак Барса» пройдут в Магнитогорске.