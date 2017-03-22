Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Тюмень3 : 0Спартак-Нальчик
Баскетбол  Црвена Звезда- : -Олимпиакос
Футбол  Германия- : -Англия
Баскетбол  ЦСКА- : -Дарушафака
Баскетбол  Галатасарай- : -УНИКС
Баскетбол  Реал- : -Барселона
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Бавария» открыла клубное представительство в Шанхае (видео)

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Мюнхенская «Бавария» открыла новый офис клуба в Китае.

- Мы очень рады, что после успешного открытия офиса в США, теперь у нас есть представительство и в Шанхае. С его помощью мы сможем еще более эффективно коммуницировать с нашими китайскими болельщиками, а также клубами и другими спортивными организациями.  Наши предыдущие поездки в Китай всегда проходили просто замечательно. Нельзя не заметить, что наш клуб здесь очень популярен, - заявил председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге.

На презентации объекта присутствовали 120 гостей, а также официальные послы клуба - бывшие футболисты Джоване Элбер и Биксант Лизаразю.

«Бавария» лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии, опережая «РБ Лейпциг» на 13 очков.

В четвертьфинале Лиги чемпионов-2016/17 команда Карло Анчелотти сыграет с мадридским «Реалом».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гарет Саутгейт: Британия добивается успеха в каждом виде спорта, а мы недостающее звеноГлавный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что английским футболистам следует взять пример с континентальной Европы.«Бавария» получила 200 тысяч заявок на матч с «Реалом»Первый матч ¼ финала Лиги чемпионов «Бавария» – «Реал» вызывает большой интерес в Мюнхене.Рафинья подарил Роналдиньо на день рождения именную футболку (фото)Защитник «Баварии» Рафинья поздравил с днем рождения своего знаменитого соотечественника Роналдиньо.«Реал», «Ливерпуль», «Бавария» и «Барселона» интересуется защитником «Атлетико» ЭрнандесомЗащитник «Алавеса» Тео Эрнандес заинтересовал сразу несколько ведущих клубов.Защитник «Шальке» получил предложения от «Арсенала» и «Ливерпуля»Защитник «Шальке-04» Сеад Колашинац может переехать в чемпионат Англии. Об этом сообщает авторитетное издание Bild.Дуглас Коста рискует пропустить остаток сезона из-за травмыКак сообщает Sport1.dе, полузащитник мюнхенской «Баварии» Дуглас Коста может пропустить остаток сезона из-за травмы.Ренату Саншеш признан лучшим молодым игроком Португалии19-летний полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш признан лучшим молодым игроком Португалии по итогам 2016 года.29-летний Юлиан Нагельсман признан тренером года в ГерманииНемецкий футбольный союз объявил наставника «Хоффенхайма» Юлиана Нагельсманна лучшим тренером 2016 года.Мануэль Нойер пропустит ближайшие матчи сборной Германии из-за травмыГолкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер не примет участия в двух ближайших матчах национальной команды из-за травмы.Защитник, который любит borschtsch. Самый неожиданный игрок сборной РоссииЗащитник, который любит borschtsch. Самый неожиданный игрок сборной России16-летний немец Леон Классен растет в академии «Кельна»: он не хочет ехать в РФПЛ, а по-русски пока может написать только свое имя.«Арсенал» и «Ювентус» поборются за полузащитника сборной ГерманииПолузащитник «Шальке-04» Леон Горецка может покинуть команду по окончании текущего сезона. Об этом сообщает немецкое издание Bild.Жозе Моуринью: Доминировать в АПЛ на протяжении долгого времени просто невозможноГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался об уровне английского чемпионата, отметив, что подобного развития событий, как в немецкой Бундеслиге, не может быть.На Анчелотти махнули рукой. Новый демарш Арьена РоббенаНа Анчелотти махнули рукой. Новый демарш Арьена Роббена«Советский спорт» рассказывает о главных событиях 25-го тура чемпионата Германии по футболу.«Арсенал» опроверг информацию о переговорах с Тухелем«Арсенал» опроверг информацию о том, что клуб предлагал главному тренеру «Боруссии» (Дортмунд) Томасу Тухелю возглавить команду вместо Арсена Венгера.Евгений Коноплянка: Не понимаю, почему я не играю в «Шальке»Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка сказал, что он не понимает, почему он почти не играет в последних матчах своей команды.Мануэль Нойер: Зоммер отстоял просто суперГолкипер «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал победу над менхенгладбахской «Боруссией» (1:0) в матче 25-го тура чемпионата Германии.Томас Мюллер: Мы несколько раз сыграли не лучшим образомНападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал победу над менхенгладбахской «Боруссией» (1:0) в матче 25-го тура чемпионата Германии.Карло Анчелотти: Я очень доволен игрой своей командыГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал победу над менхенгладбахской «Боруссией» (1:0) в матче 25-го тура чемпионата Германии.Гол Мюллера принес «Баварии» победу над гладбахской «Боруссией»«Боруссия» (Менхенгладбах) дома уступила «Баварии» (0:1) в 25-м туре чемпионата Германии.Бундеслига. 25-й тур. «Майнц» проиграл «Шальке», «Боруссия» М уступила «Баварии» и другие матчиВсе матчи чемпионата Германии по футболу на сайте «Советского спорта».
Баскетбол
Дэвид Блатт: ЦСКА – соперник высочайшего уровня, а в «Химки» меня не приглашали
Футбол
«Краснодар» продлил контракт с Газинским
Биатлон
Лаура Дальмайер: Сезон окончен, и сейчас я полностью опустошена
Футбол
Александр Шпрыгин: Англичане опять заводят заезженную пластинку под названием «Злобные российские болельщики»
все новости
Бавария
Бавариякалендарьстатистика
Карл-Хайнц Румменигге
Карл-Хайнц Руммениггевсе новости
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости