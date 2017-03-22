«Бавария» открыла клубное представительство в Шанхае (видео)

Мюнхенская «Бавария» открыла новый офис клуба в Китае.

- Мы очень рады, что после успешного открытия офиса в США, теперь у нас есть представительство и в Шанхае. С его помощью мы сможем еще более эффективно коммуницировать с нашими китайскими болельщиками, а также клубами и другими спортивными организациями. Наши предыдущие поездки в Китай всегда проходили просто замечательно. Нельзя не заметить, что наш клуб здесь очень популярен, - заявил председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге.

#Rummenigge: "Wir freuen uns, dass wir nach den USA nun auch in Shanghai mit einem eigenen Büro vertreten sind." 🇨🇳 #FCBayernTVNews pic.twitter.com/lxFm8tMDm2 — FC Bayern München (@FCBayern) 22 марта 2017 г.

На презентации объекта присутствовали 120 гостей, а также официальные послы клуба - бывшие футболисты Джоване Элбер и Биксант Лизаразю.

«Бавария» лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии, опережая «РБ Лейпциг» на 13 очков.

В четвертьфинале Лиги чемпионов-2016/17 команда Карло Анчелотти сыграет с мадридским «Реалом».

