Психолог: Каррера не жалуется на судей, чтобы у игроков не было отговорок
Специалист в области спортивной психологии и конфликтологии
Валерий Соколюк предположил, почему главный тренер московского «Спартака» Массимо
Каррера решил отказаться от критики в адрес арбитров, хоть его команда за 20
матчей пробила еще ни одного
11-метрового удара.
- Каррера действительно не критикует судей даже, хотя
поводов для этого у него хватает. – отмечает психолог. – Это прежде всего
свидетельствует о его выдержке и профессионализме. Он понимает, что, как бы он
их не критиковал, на решение арбитра это никак не повлияет, а может наоборот
даже ужесточит их решение – в игру вступает человеческий фактор. Кроме того, он
так делает, чтобы у игроков не было отговорок. Если сам тренер начинает
говорить, что все беды от судей, то и футболисты все свои ошибки и недочеты
начинают сваливать на то, что судьи нехорошие, а они все делают правильно.
Поэтому Массимо не дает своим подопечным поблажек и отговорок. Он показывает,
что для него не важно, что происходит с судьями – главное, как выкладывается
команда.
Полностью разговор журналиста «Советского спорта» с
психологом о том, как поведение тренеров, футболистов и болельщиков влияет на
решения футбольных арбитров можно прочитать в материале «Почему молчит Каррера?
Психолог о «работе» с футбольными судьями».