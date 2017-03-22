Психолог: Каррера не жалуется на судей, чтобы у игроков не было отговорок

Специалист в области спортивной психологии и конфликтологии Валерий Соколюк предположил, почему главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера решил отказаться от критики в адрес арбитров, хоть его команда за 20 матчей пробила еще ни одного 11-метрового удара.

- Каррера действительно не критикует судей даже, хотя поводов для этого у него хватает. – отмечает психолог. – Это прежде всего свидетельствует о его выдержке и профессионализме. Он понимает, что, как бы он их не критиковал, на решение арбитра это никак не повлияет, а может наоборот даже ужесточит их решение – в игру вступает человеческий фактор. Кроме того, он так делает, чтобы у игроков не было отговорок. Если сам тренер начинает говорить, что все беды от судей, то и футболисты все свои ошибки и недочеты начинают сваливать на то, что судьи нехорошие, а они все делают правильно. Поэтому Массимо не дает своим подопечным поблажек и отговорок. Он показывает, что для него не важно, что происходит с судьями – главное, как выкладывается команда.

Полностью разговор журналиста «Советского спорта» с психологом о том, как поведение тренеров, футболистов и болельщиков влияет на решения футбольных арбитров можно прочитать в материале «Почему молчит Каррера? Психолог о «работе» с футбольными судьями».

