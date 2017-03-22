«Рубин» не подтвердил нарушение дисциплины Лестьенном и Мвила

В казанском «Рубине» оставили без комментариев информацию о нарушении командной дисциплины полузащитниками Максимом Лестьенном и Янном Мвила.

Есть верить некоторым СМИ, бельгиец и француз явились на одну из тренировок перед матчем 20-го тура РФПЛ с «Уралом» (0:1) в нетрезвом состоянии.

Мвила отделался строгим выговором и принял участие в тренировке, а Лестьенна якобы оштрафовали на три месячных оклада – 625 тысяч евро (более 38 миллионов рублей). Так это или нет – не известно.