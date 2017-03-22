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Кинэн прибыл в расположение «Куньлуня»

Источник:  ХК «Куньлунь Ред Стар»Комментарии

Новый главный тренер «Куньлуня» Майк Кинэн прибыл в расположение команды. Об этом сообщает пресс-служба китайского клуба.

«Сегодня случилось долгожданное событие – наш новый главный тренер Майк Кинэн прибыл в расположение команды. Познакомился с тренерами, персоналом и игроками, а потом, одевшись в теплый пуховик с китайским флагом на груди, посмотрел на тренировку, которую проводили Алексей Тертышный и Олег Горбенко. Для того чтобы не оказывать дополнительного давления на хоккеистов, Железный Майк вместе с генеральным менеджером Владимиром Кречиным забрался на балкон второго этажа и наблюдал за происходившим, можно сказать, из укрытия», - говорится в сообщении.

Напомним, что «Куньлунь» в первом раунде плей-офф проиграл «Магнитке» со счетом 1:4 в серии. После чего тренер Владимир Юрзинов-младший сообщил об отставке. Канадский специалист Майк Кинэн 16 марта официально стал главным тренером китайского «Куньлунь Ред Стар», сообщается «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Напомним, что последней командой Кинэна был магнитогорский «Металлург». Он является единственным тренером, который выиграл и Кубок Гагарина, и Кубок Стэнли. 67-летний специалист выиграл Кубок Гагарина с «Магниткой» в 2014 году. 

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